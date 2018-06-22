Вице-премьер Мутко возложил цветы к мемориалу погибших в годы Великой Отечественной войны

КИСЛОВОДСК, 22 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко возложил цветы к памятнику "Журавли", установленному в Кисловодске в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

Вице-премьер Мутко и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев находятся в пятницу в Ставропольском крае с рабочей поездкой.

Архитектурно-скульптурная композиция "Журавли" находится в Кисловодске рядом со Свято-Никольским собором. Открытие памятника состоялось 6 октября 1978 года. 12-метровый обелиск венчают собой три летящих журавля из черненой меди. Поименный список погибших высечен на стене сбоку от обелиска, их также можно найти в краеведческом музее города.