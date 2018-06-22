Собянин в День памяти и скорби встретился с руководителями ветеранских организаций

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с руководителями ветеранских организаций столицы и выразил им слова благодарности в День памяти и скорби.

"22 июня 1941 года началась война, которая унесла десятки миллионов людей. Я хотел сказать вам огромное спасибо. Вы на своих плечах прошли весь огромный трагический путь, путь к победе, восстановления послевоенной разрухи, вы сделали все для того, чтобы наша страна не только выжила, но и победила и дальше развивалась достойно, и стала одной из самых крупнейших сильнейших держав на нашей планете. Во многом благодаря вам, вашему труду сегодня мы имеем то наследие, которыми можно гордиться", - сказал Собянин.

Он отметил, что городские власти на регулярной основе сотрудничают с организациями ветеранов, что дает свои результаты.

"Благодаря вашей активной позиции многие вопросы в городе решаются. Мы сотрудничаем и в области социальной защиты, оказания содействия инвалидам, оказания содействия людям, которые, к сожалению, уже не могут передвигаться, оказываем патронажную, паллиативныую помощь. Это важные проекты, которые мы вместе с вами создаем и, самое главное, вместе с вами контролируем, доводим их до ума, до людей и конкретного результата", - подчеркнул мэр.

В свою очередь председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих поблагодарил Собянина за большой вклад в поддержку ветеранов и развитие системы социальной поддержки. "Мы видим, что вы сделали в Москве за последние годы, и это производит огромное впечатление, и Москва становится локомотивом в этом отношении", - сказал Долгих.

В 1996 году указом президента России Бориса Ельцина день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, был объявлен Днем памяти и скорби. В эту дату на территории России приспускаются государственные флаги.