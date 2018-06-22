Музей-заповедник "Горки Ленинские" сменил директора

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский подписал приказ о назначении бывшего главы администрации Ленинского муниципального района Олега Хромова директором музея-заповедника "Горки Ленинские". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

К новым должностным обязанностям Хромов приступил с 19 июня, сменив на этом посту Владимира Рожкова, который останется в музее в статусе первого заместителя директора, уточнили в Минкультуры.

Хромов родился в 1973 году в Чите, получил образование в Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова, а также в Финансовой академии при правительстве РФ. С 2006 года он занимал должность первого замруководителя администрации городского округа Домодедово. В декабре 2014 года Хромов стал и. о. главы администрации Ленинского муниципального района, в 2015 году выбран главой администрации. Входит в кадровый резерв управленческих кадров под патронажем президента РФ.

В Минкультуры сообщили, что Хромов был инициатором реставрации здания бывшего ДК "Москокса" и строительства новой школы искусств в поселке Развилка, при его непосредственном участии исторической части города Видное был присвоен статус вновь выявленного объекта культурного наследия. "Кроме того, среди его проектов - разработка концепции историко-туристического маршрута и паркового пространства "Зеленая река", включающее в себя устройство туристических пешеходных и велосипедных маршрутов, создание на базе ДШИ г. Видное "Академии Ю. Башмета", проведение на базе музея-заповедника "Горки Ленинские" джазовых фестивалей Игоря Бутмана", - отметили в пресс-службе ведомства.