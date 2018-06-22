СМИ: главный мичман ВМС США, обвиненный в унижении подчиненных, подал в отставку

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Главный корабельный мичман американских ВМС Стивен Джордано, обвиненный в создании "нездоровой рабочей обстановки" в своем офисе в Пентагоне, подал в отставку. Об этом сообщила в пятницу газета Military Times.

Данная отставка, как отмечает издание, впервые оставила вакантным пост самого старшего военнослужащего младшего командного состава военного флота страны за более чем 50 лет со дня его учреждения. Уход Джордано, пишет издание, связан с начатым в отношении него служебным расследованием, санкционированным Управлением Генерального инспектора ВМС США после поступления около десятка жалоб, авторы которых, по сведениям Military Times, обвинили Джордано в высокомерии и нетерпимости в отношении подчиненных и в систематическом их унижении.

О своей отставке, сообщает газета, Джордано объявил в четверг на странице ВМС в Facebook. "Моя любовь к ВМС и к нашим морякам является безоговорочной, поэтому я не хочу быть причиной какого-либо отвлечения в достижении успеха нашими моряками и нашей миссии в целом, - цитирует издание электронное послание теперь уже бывшего главного мичмана. - Я уведомил начальника штаба ВМС о намерении уйти в отставку и подать прошение об увольнении со службы".

Хотя Джордано не указал конкретного срока своего ухода, начальник штаба ВМС адмирал Джон Ричардсон, старшим советником которого является главный мичман, уже принял его отставку, о чем он также уведомил на странице в Facebook. "Я принял предложение главного корабельного мичмана подать в отставку со своего поста с немедленным вступлением прошения в силу, - приводит издание ответ адмирала. - Я ценю его понимание того, что ситуация стала неблагоприятной".

В ВМС воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу выдвинутых в отношении Джордано обвинений. Непосредственным же поводом для начала расследования стала, по данным СМИ, одна из жалоб, в которой неназванный сотрудник аппарата главного мичмана указал на пренебрежительное отношение того к подчиненным, на которых он якобы взваливает всю черную работу, не церемонясь при этом в выражениях и в формах обращения.

Что известно о главном мичмане ВМС США

В анонимных разговорах с журналистами, сообщает издание, бывшие сотрудники офиса главного мичмана практически единодушно дают ему негативную характеристику и как человеку, и как командиру. "Для руководящего стиля этого человека характерно невозмутимое спокойствие, под которым скрывается агрессивный настрой в сочетании с ужасным, непредсказуемым нравом, - заявил газете один из сослуживцев Джордано. - За закрытыми дверями Джордано становится совершенно иным, высокомерно и презрительно относящимся как к старшим офицерам, так и к подчиненным, что противоречит публично заявляемым им ценностям и убеждениям".

При вступлении в должность год и девять месяцев назад профессиональный криптолог Джордано, как напоминает газета, обещал извлечь уроки из допущенных им ошибок, поскольку уже тогда его поведение вызывало нарекания, среди которых были упреки в панибратстве с подчиненными и в повышенном внимании к женскому полу. Главный мичман обещал учесть все эти замечания и начать новую жизнь. "Я использовал это для формирования того, кем я стал и как муж, и как отец, и как моряк, - цитирует издание заявление Джордано. - На данном этапе нахождения на новом посту у меня еще нет повестки действий, но я буду встречаться и выслушивать наших моряков и членов их семей, дислоцированных по всему миру".

Отсутствие такой повестки изначально стало проблемой офиса главного мичмана, указывает газета. В первые месяцы он действительно посетил много подразделений ВМС и встречался с военнослужащими, но на основе этих бесед так и не была составлена обещанная Джордано программа его действий - обещания остались обещаниями. Первое время он оправдывал это своим стилем работы, якобы, чуждым броским эффектам и громким рапортам об успехах. Но впоследствии, по оценкам его подчиненных, он не стал утруждать себя и такими объяснениями, полностью вернувшись к прежней, как выяснилось, привычной для него практике служебного общения с окружающими.

Пост главного корабельного мичмана американских ВМС является сменным. Военнослужащие из числа наиболее заслуженных младших офицеров флота назначаются на него на двухлетний срок с возможностью продления еще на два года. У Джордано первый двухлетний срок истекал в сентябре, и его подчиненные, как следует из информации газеты, видимо, решили воспрепятствовать его дальнейшему пребыванию на этом посту.