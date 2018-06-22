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В Самаре фасады домов украсили гигантские картины с великими футболистами

Общество
22 июня, 18:09 UTC+3 САМАРА САМАРА 22, июня. /ТАСС

"Холстом" для художников стали боковые фасады, торцы зданий, в основном, девяти- и 12-этажных жилых домов

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Стадион "Самара-Арена"

Стадион "Самара-Арена"

© Егор Алеев/ТАСС

САМАРА, 22 июня. /ТАСС/. Полотна, посвященные известным футболистам и самым ярким моментам прошлых чемпионатов мира по футболу, украсили многоэтажные здания в Самаре в рамках проекта стрит-арта "Истории чемпионов". Об этом в пятницу рассказал на пресс-конференции куратор проекта Евгений Петров.

"Мы хотели показать гостям чемпионата, что Самара живет футболом, и появилась идея увековечить с помощью талантливых мастеров уличного искусства самые яркие моменты прошедших чемпионатов мира, известные большинству болельщиков во всем мире", - отметил Петров.

"Холстом" для художников стали боковые фасады, торцы зданий, в основном, девяти- и 12-этажных жилых домов. Среди авторов проекта - обладатель рекорда Гиннесса за самое большое граффити мира Миша Most и лауреат государственной премии в области современного искусства "Инновация" Алексей Каллима. В числе сюжетов работ - один из самых знаменитых голов в истории футбола, исполненный Диего Марадоной в матче чемпионата мира 1986 года против сборной Англии - так называемая Рука бога.

Темой другой картины стал знаменитый гол мексиканца Негрете Ариаса, забившего мяч в полете мощным ударом "ножницами" в ворота команды Болгарии. Одна из работ посвящена целой команде - французской сборной, одержавшей победу на чемпионате мира в 1998 году. На другом "полотне" изображен в прыжке легендарный вратарь Лев Яшин. Выполненная в стиле нео-экспрессионизма работа художника Валерия Чтака изображает футбольное поле, на котором играют команды кошек и собак, а арбитрами являются птицы.

На одном из зданий в историческом центре Самары в рамках проекта была создана так называемая "Стена чемпионов" - там в стиле черно-белой графики нанесено множество высказываний знаменитых людей - не только спортсменов, но и ученых, писателей, художников, политических деятелей. Предполагается, что в дальнейшем эта стена будет пополняться высказываниями известных людей, которые приедут в Самару.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля. Самара уже приняла две встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня) и Дания - Австралия (21 июня). Далее на стадионе "Самара Арена" пройдут матчи Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также состоится по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира.

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