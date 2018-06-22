Специальный центр займется внедрением социальных инноваций в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Центр социальных инноваций для поддержки проектов учреждений культуры и творческих людей появится в Ульяновской области. Об этом сообщили в пятницу в фонде "Ульяновск - культурная столица".

"Центр социальных инноваций Ульяновской области будет представлять собой специализированное подразделение деятельности фонда "Ульяновск - культурная столица". Его специалисты будут оказывать практическую, методологическую и организационную помощь учреждениям культуры, предприятиям и творческим людям региона по проектированию и внедрению социальных инноваций в практическую деятельность", - сказали в фонде.

Предполагается, что благодаря работе центра на базе социокультурных организаций и учреждений в муниципальных образованиях региона появятся креативные пространства (коворкинги). Они станут площадками неформального дополнительного образования для работников культуры муниципалитета, преимущественно молодежи. В них планируется проведение вебинаров, онлайн-конференций, воркшопов, проектных семинаров и тренингов. Кроме того, центр позволит сформировать пул работников культуры и культурных менеджеров.

По словам директора фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяны Ившиной, предполагается несколько основных направлений деятельности центра. В их числе развитие креативных пространств и креативных индустрий, внедрение новых форм работы, моделей культурных организаций и общественных пространств совместно с Ульяновским государственным университетом, а также вовлечение муниципальных учреждений культуры в международное сотрудничество.

"На сегодняшний день фонд организует большое количество таких партнерских проектов в Ульяновске, но нам хочется, чтобы кинофестивали зарубежного кино, выступления творческих коллективов из других стран также стали частью культурной повестки в муниципалитетах", - привели слова Ившиной в фонде.

На создание центра направят средства гранта благотворительного фонда Владимира Потанина. Фонд "Ульяновск - культурная столица" победил в конкурсе, войдя в десятку лидеров. Из регионов России на него поступила 131 заявка, по итогам грантовую поддержку на общую сумму 100 млн рублей получили 10 лучших участников.

Конкурс, который начался в феврале 2018 года, организован в рамках новой благотворительной программы фонда Потанина "Эффективная филантропия". Цель проекта - поиск успешных новаторских моделей в социокультурной сфере, их продвижение, а также помощь в создании ресурсных организаций, которые призваны стать центрами просвещения в разных регионах России.