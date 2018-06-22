В Литве почтили память советских пограничников, принявших бой в первые часы ВОВ

ВИЛЬНЮС, 22 июня. /ТАСС/. Литовская организация ветеранов, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, и другие представители общественности, а также сотрудники посольства Российской Федерации почтили в Литве, возложив в пятницу венки и цветы, память бойцов пограничных застав, принявших бой в 4 часа утра 22 июня 1941 года.

"Отпор фашистскому агрессору был дан максимальный даже здесь, на территории, граничившей с захваченным гитлеровской Германий в 1939 году Клайпедским краем, где, в общем-то, не было регулярных воинских частей. Границу протяженностью 180 км охраняли всего немногим более 2 тыс. бойцов Красной армии. Они стояли насмерть", - обратился к собравшимся посол РФ Александр Удальцов.

Участники мероприятий посетили также захоронения советских воинов, погибших при освобождении Литвы. "Эти бои потребовали еще больших потерь. Будем всегда вспоминать и чтить победу, как она того заслуживает", - сказал посол.

Несколько лет назад поисковики литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" в районе границы 1941 года с Германией обнаружили останки пяти красноармейцев. Были проведены все необходимые процедуры и экспертизы.

Общественники намеревались предать останки красноармейцев земле на воинском захоронении в городе Юрбаркас. Однако в итоге власти захоронили красноармейцев как бездомных, не оповестив об этом заинтересованные стороны, первой из которых является Российская Федерация как правопреемник Советского Союза. "Постараемся исправить эту несправедливость и доказать (а это почему-то ставится под сомнение), что это останки советских пограничников", - сказал ТАСС руководитель поисковиков Виктор Орлов.

По его словам, литовской стороной официально признано, что при освобождении республики от фашистов погибли около 86 тыс. советских солдат. "Нельзя забывать и о тех, кто принял на себя первый удар", - отметил Орлов. По данным ассоциации, с 22 по 26 июня на территории Литвы в боях и фашистском плену погибли около 60 тыс. советских воинов.