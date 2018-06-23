Театрализованное дефиле к столетию музеев-заповедников Петербурга пройдет в Царском Селе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Театрализованный показ мод, приуроченный к вековому юбилею образования музеев в бывших пригородных царских резиденциях Санкт-Петербурга, пройдет в субботу в Екатерининском парке в Царском Селе. Как рассказала в преддверии события директор музея-заповедника Ольга Таратынова, в этом году ведущие петербургские дизайнеры покажут специальные коллекции, посвященные теме императорской моды.

"В этом году мы отмечаем 10 лет проекту "Ассоциации". Мы считаем, что он стал уже визитной карточкой [музея-заповедника "Царское Село"]. Нынешний проект посвящен теме императорской моды. <…> Особенность этого показа еще и в том, что он посвящен столетию четырех музеев (Гатчины, Царского Села, Петергофа и Павловска - прим. ТАСС)", - сказала она журналистам.

По замыслу организаторов, модельеры при помощи создаваемых ими образов, попытаются осмыслить влияние личности того или иного венценосного владельца царскосельской резиденции на моду эпохи.

Ассоциации в нарядах

Известный петербургский дизайнер Татьяна Парфенова покажет около трех десятков костюмов, посвященных императрицам Елизавете Петровне и Екатерине II, а также периоду правления Николая II. "Это вещи, которые специально созданы для этих трех тем", - отметила она.

Модельер Лилия Киселенко представит публике воплощенные в нарядах ассоциации с эпохой супруги Петра I - императрицы Екатерины I. "Наш номер - это не дефиле. <…> Это будет фрагмент барочного балета о том, как царь-строитель строил корабли, город, и какая женщина его сопровождала", - сказала она. Ее показ будет сопровождать барочный ансамбль "Солисты Екатерины Великой" Андрея Решетина.

Дизайнер Стас Лопаткин вдохновился личностью супруги Александра III Марии Федоровны. "Специально для проекта "Ассоциации" в этом году я сделал коллекцию, которую назвал "Марфетка" и посвятил ее, на мой взгляд, одной из самых красивых императриц на русском престоле - Марии Федоровне Датской Дагмар", - рассказал он. На создание коллекции у него ушло около полугода. В Царском Селе он покажет около 30 образов, в том числе и на тему сказок Ганса Христиана Андерсена, с которым была лично знакома императрица и чьи сказки на протяжении многих поколений пользуются популярностью в России.

Модельер Леонид Алексеев погрузит зрителей в эпоху Александра I, а его коллега Янис Чамалиди выбрал для своей коллекции эпоху Николая I, во времена которого при дворе отмечалось возвращение к исконно русскому. Помимо отдельных показов коллекций, гостей события в конце вечера ждет заключительное общее дефиле на специально подготовленной площадке между Зеркальными прудами.

Проект получит свое продолжение и в качестве выставки. 3 июля для широкой публики в парке откроется экспозиция "Сон в летнюю ночь", на которой будут собраны образы за десять лет существования "Ассоциаций" - над ее созданием работали театральные художники.

О столетии музеев

В марте 1918 года дворцово-парковые ансамбли Павловска, Петергофа, Царского Села, Гатчины и Ораниенбаума (сейчас находится в ведении ГМЗ "Петергоф"), ранее принадлежавшие царской фамилии, были национализированы и превращены в музейные комплексы.