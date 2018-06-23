Театрализованное дефиле к столетию музеев-заповедников Петербурга пройдет в Царском Селе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Театрализованный показ мод, приуроченный к вековому юбилею образования музеев в бывших пригородных царских резиденциях Санкт-Петербурга, пройдет в субботу в Екатерининском парке в Царском Селе. Как рассказала в преддверии события директор музея-заповедника Ольга Таратынова, в этом году ведущие петербургские дизайнеры покажут специальные коллекции, посвященные теме императорской моды.
"В этом году мы отмечаем 10 лет проекту "Ассоциации". Мы считаем, что он стал уже визитной карточкой [музея-заповедника "Царское Село"]. Нынешний проект посвящен теме императорской моды. <…> Особенность этого показа еще и в том, что он посвящен столетию четырех музеев (Гатчины, Царского Села, Петергофа и Павловска - прим. ТАСС)", - сказала она журналистам.
По замыслу организаторов, модельеры при помощи создаваемых ими образов, попытаются осмыслить влияние личности того или иного венценосного владельца царскосельской резиденции на моду эпохи.
Известный петербургский дизайнер Татьяна Парфенова покажет около трех десятков костюмов, посвященных императрицам Елизавете Петровне и Екатерине II, а также периоду правления Николая II. "Это вещи, которые специально созданы для этих трех тем", - отметила она.
Модельер Лилия Киселенко представит публике воплощенные в нарядах ассоциации с эпохой супруги Петра I - императрицы Екатерины I. "Наш номер - это не дефиле. <…> Это будет фрагмент барочного балета о том, как царь-строитель строил корабли, город, и какая женщина его сопровождала", - сказала она. Ее показ будет сопровождать барочный ансамбль "Солисты Екатерины Великой" Андрея Решетина.
Дизайнер Стас Лопаткин вдохновился личностью супруги Александра III Марии Федоровны. "Специально для проекта "Ассоциации" в этом году я сделал коллекцию, которую назвал "Марфетка" и посвятил ее, на мой взгляд, одной из самых красивых императриц на русском престоле - Марии Федоровне Датской Дагмар", - рассказал он. На создание коллекции у него ушло около полугода. В Царском Селе он покажет около 30 образов, в том числе и на тему сказок Ганса Христиана Андерсена, с которым была лично знакома императрица и чьи сказки на протяжении многих поколений пользуются популярностью в России.
Модельер Леонид Алексеев погрузит зрителей в эпоху Александра I, а его коллега Янис Чамалиди выбрал для своей коллекции эпоху Николая I, во времена которого при дворе отмечалось возвращение к исконно русскому. Помимо отдельных показов коллекций, гостей события в конце вечера ждет заключительное общее дефиле на специально подготовленной площадке между Зеркальными прудами.
Проект получит свое продолжение и в качестве выставки. 3 июля для широкой публики в парке откроется экспозиция "Сон в летнюю ночь", на которой будут собраны образы за десять лет существования "Ассоциаций" - над ее созданием работали театральные художники.
В марте 1918 года дворцово-парковые ансамбли Павловска, Петергофа, Царского Села, Гатчины и Ораниенбаума (сейчас находится в ведении ГМЗ "Петергоф"), ранее принадлежавшие царской фамилии, были национализированы и превращены в музейные комплексы.