В Суздале открывается первый в истории России чемпионат Европы по пахоте

ВЛАДИМИР, 23 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по пахоте, который впервые проходит в России, открывается в субботу в Суздале (Владимирская область). Участие в мероприятии принимают представители 11 стран, а количество гостей чемпионата составит около 3 тыс. человек, сообщил ТАСС директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области Константин Демидов.

Чемпионат станет одним из центральных событий проекта "Владимир - культурная столица чемпионата мира по футболу" и включен в культурную программу ЧМ, утвержденную правительством РФ.

"Россия и Владимирская область впервые принимают чемпионат Европы по пахоте. Мероприятие обещает стать очень масштабным и зрелищным. Свои умения продемонстрируют механизаторы из 11 стран, а новинки сельхозтехники продемонстрируют порядка 50 производителей из России и Европы", - рассказал он.

Своих представителей для участия в чемпионате в Суздаль направили Англия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Швейцария, Шотландия, Эстония и другие государства. Россию на этом соревновании представят Андрей Шаль из Рязанской области и Вадим Зарецких из Удмуртской Республики, которые ранее победили в национальном чемпионате по пахоте.

Помимо основной части на мероприятии предусмотрена широкая деловая программа. Участие в планарной сессии "Инновационные технологии в сфере АПК и развитие кооперации в сельскохозяйственном производстве" примут представители Минсельхоза РФ, депутаты Госдумы и руководство Владимирской области.

Кроме того, много нового о сельской жизни смогут узнать гости праздника. Помимо выставки отечественной и зарубежной сельхозтехники, на которой будет представлено более 200 экспонатов, на площадке впервые пройдет мастер-класс по конной пахоте и конный парад. Для детей организуют "Живую ферму" с выставкой племенных животных, свою продукцию представят сельхозпроизводители. Завершится чемпионат 24 июня концертом известной владимирской группы "Рекорд оркестр".

О Европейской пахотной федерации

Европейская пахотная федерация (ЕПФ) проводит соревнования с 1982 года. Членами организации являются Англия, Бельгия, Германия, Дания, Нидерланды, Республика Ирландия, Россия, Северная Ирландия, Франция, Чехия, Швейцария, Шотландия, Эстония.