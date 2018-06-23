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Российские военные провели гуманитарную акцию в населенном пункте Восточной Гуты

Общество
23 июня, 5:23 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 23, июня. /ТАСС

В населенном пункте Кафр-Батна военнослужащие РФ отказывают помощь около 500 семьям

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ДАМАСК, 23 июня. /ТАСС/. Российские военные провели гуманитарную акцию в населенном пункте Кафр-Батна в Восточной Гуте, где раздали 7,5 тонны продукции и средств гигиены, сообщили в российском Центре по примирению воющих сторон в Сирии.

Гуманитарную помощь сюда привозят уже во второй раз. Жители города получали помощь по специальным талонам.

"У нас в городе действует команда волонтеров, которая помогает при распределении гуманитарной помощи. Как только мы узнали об акции, то оперативно сформировали списки, собрали информацию о наиболее нуждающихся семьях и пригласили их сегодня сюда", - сообщил журналистам глава населенного пункта Тофик Бахадж.

Населенный пункт Кафр-Батна был освобожден от боевиков почти три месяца назад. "Мы жили в постоянном страхе, боевики постоянно угрожали оружием, заставляли работать на себя, но сейчас вернулась законная власть, при поддержке российской армии... мы в безопасности", - сообщил журналистам местный житель Ибрагим Хасан Наджар.

"Порядка 500 семей получают помощь. Мы подведем итоги, если потребуется, то будем предоставлять еще помощь во взаимодействии с администрацией города и провинции", - сообщил представитель Центра по примирению Тимур Хакимов.

Медицинская помощь

Здесь же открылся временный медпункт российских военных врачей, который способен за день обслуживать от 70 до 80 человек.

Как сообщил начальник отделения медицинского обеспечения Центра по примирению воющих сторон Владимир Тютюнников, к врачам приходят с различными жалобами, в том числе с повышенным давлением и болями в животе. Дети обращаются с инфекционными заболеваниями и ОРЗ.

"Есть люди, которые обращаются после боевых травм, сами знаете, в каком районе мы находимся. Все что от нас зависит (консультативная и амбулаторная помощь), мы оказываем", - заключил Тютюнников.

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