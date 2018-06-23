Васильева поздравила победителей конкурса сочинений "Я - гражданин России!" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Министр просвещения России Ольга Васильева в Санкт-Петербурге поздравила победителей межрегионального конкурса школьных сочинений "Я - гражданин России!". После церемонии награждения она произвела полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь российских выпускников, передает корреспондент ТАСС.

Межрегиональный конкурс сочинений "Я - гражданин России!" проходит на территории Северо-Западного федерального округа второй раз. В этом году в нем приняли участие свыше 250 тыс. школьников, что на 20 тыс. человек больше, чем в прошлом году. По итогам были выбраны 44 победителя, из которых 11 человек в этом году закончили школу и получили от петербургских властей приглашения на сегодняшний праздник выпускников "Алые паруса". Остальные школьники смогут посетить Петербург осенью.

"Я прочитала достаточное количество сочинений, и меня поразил не только хороший почерк школьников при сегодняшнем уровне владения клавиатурой, но и грамотный письменный русский язык, литературный русский язык", - сказала Васильева на церемонии награждения победителей конкурса. Министр также отметила, что сочинения ее "потрясли искренностью и той реальной глубокой гражданской позицией, которую имеют выпускники". По ее словам, глубина размышлений есть и в работах семиклассников, написавших сочинение о будущей профессии и своем участии в жизни малой родины и страны в целом.

Васильева поблагодарила организаторов конкурса, что признание в этом году получили не только ученики- победители, но и их учителя. Вместе с полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым министр вручила им дипломы, подарки и пригласительные билеты на праздник выпускников "Алые паруса".

"Все сочинения, которые удалось прочитать, объединяет любовь к родине и особая теплота, а в одном из них была поразившая меня фраза "Я учусь, потому что это моя обязанность". Это, я считаю, правильно, потому что образование дает возможность реализовать себя в жизни", - сказал полпред.