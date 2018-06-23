В Петербурге почтили память пожарных, погибших при исполнении служебного долга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Вечный огонь в память о сотрудниках МЧС, погибших при исполнении служебного долга, зажгли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"Мы зажгли огонь, который доставлен с Пискаревского кладбища (где похоронены жертвы Великой Отечественной войны) - святого для всех ленинградцев-петербуржцев места. Это символично, потому что в годы Великой Отечественной войны пожарные спасали от огня наш прекрасный город. Более 2 тыс. из них погибли. Они до конца исполнили свой служебный долг, и наша святая обязанность - помнить о них", - приводит пресс-служба слова губернатора города Георгия Полтавченко.

Мероприятие прошло у гарнизонного храма Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу "Неопалимая Купина", построенного в 2003 году. В церемонии также приняли участие первый замглавы МЧС России Александр Чуприян, начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин, главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор Миненко, сотрудники и ветераны службы.

Губернатор также отметил, что в прошлом городским пожарным удалось сократить на 20% время прибытия к месту вызова, что позволяет начинать тушение на ранней стадии и приводит к меньшим негативными последствиями.

В этом году 27 июня пожарная охрана Санкт-Петербурга отмечает 215-летие со дня основания.