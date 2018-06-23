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Идлибскую зону в Сирии до конца июня могут покинуть около 4,3 тыс. мирных жителей

Общество
23 июня, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Ранее в зоне деэскалации возобновил работу гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Духур

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Духур в Идлибской зоне деэскалации в субботу возобновил работу, до конца июня зону противостояния могут покинуть около 4,3 тыс. мирных жителей. Об этом сообщил в субботу журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"23 июня 2018 года в 08:00 (мск) возобновил работу гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Духур. До конца месяца из Идлибской зоны планируют выйти около 4,3 тыс. мирных жителей. Пропускная способность коридора составляет 2 тыс. человек в сутки", - сказал он.

Цыганков подчеркнул, что на большей части Сирии созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев, благодаря этому из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулись 69 тыс. 961 житель пригорода Дамаска Восточная Гута. За прошедшие сутки домой возвратились 114 человек.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 16 сирийцам, в том числе восьми детям", - отметил генерал.

Кроме того, по его словам, российской стороной совместно с сирийским правительством выполняются плановые мероприятия постконфликтного урегулирования в провинции Риф Дамаск. Завершено разминирование населенного пункта Эн-Насрия (район Восточный Каламун) и на юге населенного пункта Дума (района Восточная Гута).

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