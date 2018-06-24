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Опрос: рейтинг Макрона опустился до самого низкого уровня за время пребывания у власти

Общество
24 июня, 10:09 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 24, июня. /ТАСС

Только 40% французов заявили, что "удовлетворены" деятельностью президента

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Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© AP Photo/Thibault Camus, Pool

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона продолжает снижаться и достиг самой низкой отметки за время его пребывания на высшем государственном посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного службой Ifop (ИФОП) и опубликованного в воскресенье еженедельной газетой Le Journal du dimanche.

Согласно этим данным, о том, что они "удовлетворены" деятельностью президента, заявили лишь 40% французов, что представляет собой снижение за месяц на один процентный пункт. Недовольны деятельностью Эмманюэля Макрона при этом 58% опрошенных, тогда как в мае этот показатель равнялся 57%. Самого высокого показателя одобрения Макрон достигал в июне 2017 года, когда в его поддержку высказались 64% французов.

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Согласно исследованию, особое недовольство Макроном проявляют лица пожилого возраста (старше 65 лет) - у них показатель его популярности понизился за месяц с 46% до 38%. В первую очередь это связано с решением Макрона повысить специальный налог, существующий с 1991 года и являющийся отчислением с доходов, достояния и инвестиций, направляемых на финансирование системы социального обеспечения. По уровню поступлений в казну французского государства этот налог стоит на втором месте после НДС.

Комментируя эти данные, газета напоминает, что с аналогичной ситуацией после года нахождения у власти уже сталкивались предыдущие французские президенты. Так, у социалиста Франсуа Олланда показатель равнялся 26%, а у правоцентриста Николя Саркози - 36%.

Одновременно опрос указал и на снижение популярности премьер-министра Эдуара Филиппа - с 45% в мае до 42% в июне. При этом о своем недовольстве им заявили 54% французов. Самых высоких показателей популярности премьер достигал в июне и июле 2017 года с уровнями поддержки в 64% и 56% соответственно. Теперь, как и у президента Франции, у премьера отмечен самый низкий показатель.

Опрос 1 963 французов старше 18 лет проводился через интернет и по телефону в период с 15 по 23 июня.

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Персоны
Олланд, Франсуа Саркози, Николя Макрон, Эмманюэль
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