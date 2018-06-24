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Попавший в ДТП под Волгоградом английский болельщик выписан из больницы

Общество
24 июня, 13:57 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Иностранец тепло попрощался с медсестрами и врачами и в сопровождении доктора, прибывшего за ним из Гонконга, уехал в аэропорт

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Крис Тейлор

Крис Тейлор

© Игорь Каленич/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Болельщик сборной Англии Крис Тейлор, попавший в ДТП под Волгоградом и сломавший руку в день матча Тунис - Англия 18 июня, в воскресенье выписан из клинической больницы скорой помощи № 25 Волгограда. Иностранец тепло попрощался с медсестрами и врачами и в сопровождении доктора, прибывшего за ним из Гонконга, уехал в аэропорт, передает корреспондент ТАСС.

Крису Тейлору 50 лет, он живет в Гонконге, но является подданным Великобритании. Последние 15 лет он преподает историю в Международной школе в Гонконге.

"Очень внимательные врачи здесь, ко мне они были очень дружелюбны. Честно, я был очень удивлен этим, но я просто счастлив, что попал в такую больницу, где обо мне так заботились. Все было замечательно, а сегодня я лечу домой", - сказал англичанин.

Он рассказал, что 18 июня вечером за рулем арендованной машины он ехал из Элисты в Волгоград и спешил на матч Тунис - Англия. Не доехав 40 км до Волгограда, на повороте не справился с управлением, машина перевернулась, и он получил травмы, поэтому вместо стадиона оказался в больнице. Однако матч сборной Англии 18 июня Тейлор посмотрел по компьютеру, который предоставила ему больница. Болельщик уверен в победе своей любимой команды в воскресном матче ЧМ с Панамой и выходом сборной Англии в плей-офф.

"Пациенту была проведена компьютерная томография, осмотрели нейрохирурги, травматологи. Были обнаружены переломы левой лопатки, левой лучевой кости, третьего ребра слева, ушиб легкого справа, сотрясение головного мозга. Левая рука сейчас в гипсе, наблюдается положительная динамика, все лечение оказано в полном объеме, авиаперелет в Москву, а затем в Гонконг не противопоказан", - рассказал заведующий травматологическим отделением больницы № 25 Эльбрус Дзахоев.

Крис Тейлор не мог улететь из Волгограда, не побывав на Мамаевом кургане. В субботу сотрудники больницы и волонтеры помогли ему осуществить задуманное. "Я часто рассказываю своим студентам о Сталинграде, но когда я вчера сам побывал на Мамаевом кургане, для меня это было потрясением, я в полном восторге…", - признался англичанин. Он отметил, что люди должны дружить, несмотря ни на какие барьеры, в том числе языковые.

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