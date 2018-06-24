Более 460 беженцев покинули Идлибскую зону в Сирии за сутки

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Более 460 человек покинули за минувшие сутки Идлибскую зону деэскалации через открытый в субботу гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Духур. Об этом сообщил в воскресенье российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Совместными усилиями России, Турции и Ирана продолжает стабилизироваться обстановка в Идлибской зоне деэскалации, мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Духур вышли 465 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе вывода беженцев медицинская помощь оказана 179 больным, в том числе 93 детям.

При этом в Центре указали, что, несмотря на предпринимаемые усилия, из-за действий боевиков гуманитарная ситуация в Южной зоне деэскалации ухудшается. "Лидеры незаконных вооруженных формирований, контролирующие распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах юго-западной Сирии, не обеспечивают получения населением достаточного количества продуктов питания и медикаментов, изымая их в пользу боевиков", - отметили в Центре по примирению.

Кроме того, боевики нарушили режим прекращения боевых действий в провинциях Латакия и Алеппо.

За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 68 человек, в Восточную Гуту - 110 человек.