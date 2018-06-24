THR: муляж бластера из "Звездных войн" продали на аукционе в США за $550 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Муляж оружия, которым пользовался один из персонажей приключенческой киносаги "Звездные войны" (Star Wars), продан на аукционе в США за $550 тыс. Об этом сообщил в воскресенье журнал The Hollywood Reporter.

Речь идет о бластере персонажа по имени Хан Соло, роль которого исполнял актер Харрисон Форд. Предмет реквизита, созданный специально для шестого эпизода киносаги под названием "Возвращение джедая" (1983), являлся до недавних пор частью коллекции одного из художников-декораторов фильма. Лот по итогам аукциона приобрела сеть музеев, основанных американцем Робертом Рипли (1890-1949), в которых выставляются самые необычные образцы мировой культуры.

Торги, проведенные аукционным домом Julien's Auctions, проходили в Лас-Вегасе. На них были представлены различные вещи, принадлежащие американским кинозвездам или же ассоциирующиеся с Голливудом.

Еще один муляж другого бластера из "Звездных войн" был продан за чуть более $90,6 тыс. Черное трикотажное платье, принадлежавшее Мэрилин Монро (1926-1962), ушло с молотка за $50 тыс.

Костюм "Супермена", который носил исполнявший его роль актер Кристофер Рив (1952-2004) в третьей части цикла о супергерое, был реализован за $200 тыс.