Минприроды: количество нарушений правил охоты может снизиться в 2018 году

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Минприроды ожидает снижения количества нарушений законодательства в сфере охоты с введением повышенной таксы за ущерб при незаконной добыче животных и других мер. По итогам прошлого года количество таких нарушений в России увеличилось на 10%, сообщил ТАСС директор департамента государственной политики и регулирования с сфере охотничьего хозяйства Минприроды РФ Андрей Филатов в Хабаровске в понедельник.

"По данным на 2017 год, у нас нарушений фиксировалось 56 тыс. - на 10% больше, чем в 2016 году. Это надводная часть айсберга, потому что мы понимаем, что значительное количество нарушений правил охоты, в том числе уголовно наказуемых, не вскрыты. Инспекторы находят останки убитого животного, место разделки, а виновного установить не удается", - сказал Филатов во время мероприятий Национального лесного форума.

Он уточнил, что для изменения этой ситуации министерством природных ресурсов вдвое повышена такса за ущерб, причиненный Госохотфонду и объектам животного мира. Помимо этого, в первом чтении пошел законопроект по ужесточению статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота").

"В этом отношении федеральный регулятор принимает все те усилия для того, чтобы было невыгодно заниматься добычей без разрешения, в неположенные сроки, в неположенном месте. <...> Мы ожидаем снижения [количества случаев нарушений правил охоты]", - сказал Филатов.

Он также отметил, что в России стало увеличиваться количество несчастных случаев на охоте.

Национальный лесной форум проходит в Хабаровске 24-25 июня.