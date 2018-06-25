Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фестиваль "Привет, Апулия!" пройдет в Москве с 5 по 7 июля

Общество
25 июня, 10:59 UTC+3

Событие приурочено к открытию авиасообщения между Москвой и итальянским городом Бари

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московский международный культурный фестиваль "Привет, Апулия!", посвященный открытию прямого авиарейса Бари-Москва, пройдет 5-7 июля в саду Эрмитаж, Парке культуры им. Горького и Музеоне. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Сегодня мы презентуем фестиваль "Привет, Апулия!", который будет проходить 5,6,7 июля в Москве в парках: Эрмитаже, Парке культуры им. Горького и Музеоне. Событие приурочено к открытию авиасообщения Бари-Москва", - сказал Герасимов.

Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин уточнил, что ежегодный турпоток в Италию растет: в 2017 году Италию посетило более 900 тыс. россиян, поток итальянцев в Москву-около 200 тыс. "Мы надеемся в этом году восстановить уровень турпотока 2014 года, когда более миллиона россиян посетители Италию. Уверен, что регион Апулия, города Бари будут одним из самых любимых направлений", - добавил он.

Уточняется, что 24 июня в аэропорту Домодедово приземлился первый рейс авиакомпании S7 Airlines Бари-Москва, на котором в столицу прибыла официальная делегация региона Апулия. Ранее в Бари приземлился рейс из Москвы с 162 пассажирами на борту. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Никиту Белых этапировали в колонию
2
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
3
В МЧС сообщили, что спасатели в Дагестане нашли тело одной из трех пропавших девочек
4
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Казахстан запретил ввоз продукции 36 птицефабрик РФ из-за птичьего гриппа
7
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости