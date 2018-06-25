Фестиваль "Привет, Апулия!" пройдет в Москве с 5 по 7 июля

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московский международный культурный фестиваль "Привет, Апулия!", посвященный открытию прямого авиарейса Бари-Москва, пройдет 5-7 июля в саду Эрмитаж, Парке культуры им. Горького и Музеоне. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Сегодня мы презентуем фестиваль "Привет, Апулия!", который будет проходить 5,6,7 июля в Москве в парках: Эрмитаже, Парке культуры им. Горького и Музеоне. Событие приурочено к открытию авиасообщения Бари-Москва", - сказал Герасимов.

Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин уточнил, что ежегодный турпоток в Италию растет: в 2017 году Италию посетило более 900 тыс. россиян, поток итальянцев в Москву-около 200 тыс. "Мы надеемся в этом году восстановить уровень турпотока 2014 года, когда более миллиона россиян посетители Италию. Уверен, что регион Апулия, города Бари будут одним из самых любимых направлений", - добавил он.

Уточняется, что 24 июня в аэропорту Домодедово приземлился первый рейс авиакомпании S7 Airlines Бари-Москва, на котором в столицу прибыла официальная делегация региона Апулия. Ранее в Бари приземлился рейс из Москвы с 162 пассажирами на борту.