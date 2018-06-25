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МГУ и СПбГУ обратились к Медведеву с просьбой о дополнительном финансировании

Общество
25 июня, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Ректор МГУ Виктор Садовничий пояснил, что руководство вузов планирует потратить эти средства на выполнение майских указов президента

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский госуниверситет обратились к премьеру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выделить дополнительное финансирование на развитие этих вузов. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Мы обратились с Николаем Михайловичем Кропачевым (ректором СПбГУ - прим. ТАСС) к председателю правительства и описали эту проблему, что да, мы выполняем указ президента и будем выполнять, но мы считаем, что нам требуется дополнительная государственная поддержка с тем, чтобы мы могли в меньшей степени использовать внебюджетные средства, а использовать их на развитие, на покупку оборудования, на другие проблемы", - сказал ректор МГУ.

По его словам, это письмо уже находится "в работе".

Одиннадцать "майских указов" были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2012 года, они определили цели и задачи развития страны на ближайшие годы в социальной, экономической, внешнеполитической, демографической сферах, а также в области безопасности.

Выполнение большей части поставленных в указах задач должно быть завершено к 2018 году. В частности, майские указы предполагали доведение средней зарплаты научных сотрудников до 200% от средней по региону к 2018 году.

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Персоны
Садовничий, Виктор Антонович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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