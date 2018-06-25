Медведев считает необходимым определить место расположения кампуса СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказался за скорейшее создание единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета. По его мнению, часть денег на выполнение этого проекта можно получить от реализации объектов, которые сейчас находятся в оперативном управлении университета.

На заседании Попечительского совета СПбГУ председатель правительства отметил, что отсутствие единого университетского комплекса "существенным образом снижает возможности такого образовательного центра". "Во всем мире все ведущие университеты имеют университетские кампусы, где и протекает университетская жизнь - и учебная, и научная", - отметил глава кабинета министров. Он напомнил, что давал поручение сформировать концепцию единого кампуса, для этого была создана рабочая группа при Министерстве экономического развития. "Проект подготовлен, сегодня мы сможем это обсудить", - предложил Медведев членам Попечительского совета.

Он уверен: "Самое главное - найти оптимальное решение, чтобы сконцентрировать возможности вуза в одной географической точке". "Нам еще предстоит понять, где это будет", - уточнил премьер. Он обратил внимание на тот факт, что "сейчас университет использует более 200 различных зданий и сооружений, часть из них непригодна не только для научно-учебной деятельности, но и даже для эксплуатации, треть площадей расположена во дворцах и исторических памятниках Санкт-Петербурга и навряд ли это тоже можно признать обоснованным". "Это сдерживает развитие университета как единого научно-образовательного центра", - подчеркнул Медведев.

Глава кабинета министров указал, что "ситуацию нужно поменять". "Для этого после проведения определенных процедур, в которых примут участие городские власти, власти Ленинградской области, федеральные власти должны будут окончательно принять решение о том, где можно было бы создавать единый университетский центр и за счет каких ресурсов", - отметил Медведев. Он признал, что "денег на это потребуется довольно много". "Очевидно, что довольно значительную часть требуемого финансирования можно получить от реализации объектов, которые находятся в настоящий момент в оперативном управлении университета", - считает глава кабинета министров.

Председатель правительства напомнил, что "еще в 1915 году было обращение к императору по поводу того, чтобы создать единый университетский город, но этому обращению не суждено было сбыться". "Впоследствии советская власть в 1960-е годы принимала решение о том, чтобы создать единый университетский городок, но это решение было реализовано лишь частично, в результате реализации этого решения часть факультетов переехала в Петродворец, а университет оказался разорванным еще в большей степени, чем это было до тех пор", - констатировал Медведев.

СПбГУ - особый университет

Он назвал СПбГУ университетом, который "входит в особую группу высших учебных заведений, ключевой задачей которой является подготовка специалистов высшей квалификации, проведение научных исследований по всем направлениям". На взгляд председателя правительства, такие вузы должны принимать участие в решении задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, - обеспечить прорыв в науке и образовании. "Развитие СПбГУ неотделимо от развития вузовской науки, развития университетского образования в нашей стране, недаром при принятии решения о системе органов государственной исполнительной власти мы вновь вернулись к министерству, которое имеет в качестве специального объекта регулирования, в качестве своей главной компетенции высшее образование - создали Министерство науки и высшего образования", - сказал Медведев.

По его словам, государство выделяет значительные деньги на повышение уровня глобальной конкурентоспособности и качество российского образования. Премьер отметил, что с 2013 по 2017 годы на эти цели было выделено более 50 млрд рублей. "Определенные результаты есть: в прошлом году 11 российских университетов вошли в топ-100 ведущих вузов планеты", - заметил председатель правительства, заверив, что поддержка вузов будет продолжена.