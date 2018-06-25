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Власти Нижней Саксонии потратят штраф Volkswagen на интернет и медицину

Общество
25 июня, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

На развитие сети скоростного интернета и работу клиник в Ганновере и Геттингене будет направлено по €350 млн, еще €100 млн пойдет на поддержку спортивных организаций

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ТАСС, 25 июня. Власти немецкой федеральной земли Нижняя Саксония планируют использовать €1 млрд, который автоконцерн Volkswagen вынужден заплатить из-за так называемого дизельного скандала, на развитие сети скоростного интернета и работу клиник в Ганновере и Геттингене. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на премьер-министра земли Штефана Вайля.

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По его сведениям, на каждую из упомянутых статей расходов планируется выделить по €350 млн. Еще по €100 млн пойдет на поддержку спортивных организаций, фондов по защите природы и погашение долгов.

Ранее сообщалось, что прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония), которая расследовала "дизельный скандал", наложила на автоконцерн Volkswagen штраф в размере €1 млрд в связи с манипуляциями показателей выбросов вредных веществ в атмосферу в дизельных автомобилях.

В центре "дизельного скандала" оказался Volkswagen - в 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

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