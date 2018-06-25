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Москалькова 26 июня планирует посетить в Киеве осужденного Одинцова

Общество
25 июня, 17:30 дата обновления: 25 июня, 17:38 UTC+3

Также омбудсмен планирует встретиться с российскими моряками с судна "Норд"

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 26 июня планирует посетить содержащегося в СИЗО Киева осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, а также членов экипажа российского судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в марте этого года.

"В соответствии с договоренностями между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 26 июня сего года планирует посетить Максима Одинцова, содержащегося в СИЗО Киева, входящего в списки, выработанных и переданных друг другу российским и украинским омбудсменами", - сообщили ТАСС в пресс-службе омбудсмена.

Как сообщается на сайте российского омбудсмена, Москалькова также намерена встретиться с российскими моряками с судна "Норд", находящимися на территории Украины.

"Следующим шагом планируется паритетное посещение иных граждан, содержащихся в списках, - говорится в сообщении. - Целью мониторингового визита является всесторонняя оценка соблюдения прав граждан, в частности условий и порядка их содержания под стражей".

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович Москалькова, Татьяна Николаевна
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