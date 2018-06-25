В офисе украинского омбудсмена заявили, что не знают о приезде Москальковой в Киев

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. В офисе украинского омбудсмена не располагают информацией о приезде уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой 26 июня в Киев. Об этом в понедельник сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе уполномоченного по правам человека Верховной рады.

"Мы не владеем информацией о приезде Москальковой", - сказала представитель пресс-службы.

В то же время в посольстве РФ на Украине подтвердили приезд Москальковой в Киев 26 июня. Представитель дипучреждения не исключил, что она посетит содержащегося в СИЗО Киева осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, а также членов экипажа российского судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в марте этого года.

Ранее о том, что Москалькова во вторник прибудет в Киев, где посетит Одинцова сообщили ТАСС в пресс-службе российского омбудсмена.