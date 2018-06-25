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Минприроды и ОНФ договорились о сотрудничестве по национальному проекту в сфере экологии

Общество
25 июня, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В ведомстве заинтересованы в привлечении дискуссионных площадок ОНФ, отметил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минприроды России и Общероссийский народный фронт (ОНФ) договорились о сотрудничестве по национальному проекту "Экология". Решение принято по итогам встречи министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с представителями центрального штаба ОНФ, сообщила в понедельник пресс-служба Минприроды.

"Кобылкин обсудил с представителями ОНФ ход подготовки национального проекта "Экология", планы совместной работы по интеграции данных проекта ОНФ "Генеральная уборка/ Интерактивная карта свалок" с информационной системой народного контроля "Наша природа", разработанного Минприроды России, перспективы развития проекта "Зеленый щит" и другие вопросы", - говорится в сообщении.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ и зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева отметила на заседании, что ОНФ готов предоставлять информацию о реализации проектов в регионах. "ОНФ как движение президента [России] контролирует исполнение его поручений по разным направлениям, в том числе по экологии. Мы готовы тестировать с точки зрения общественного мнения новые законодательные инициативы, которые готовит Министерство. Наши эксперты могут оперативно давать обратную связь, что на самом деле происходит в регионах, какие есть риски, причем не только по законопроектам, но и по уже реализуем законам", - приводит ее слова пресс-служба.

Кобылкин в свою очередь отметил, что в последнее время уровень вовлечения граждан в природоохранную повестку кратно возрос. "Нам очень важно в своей работе постоянно опираться на общественное экспертное мнение, которое максимально отражает интересы граждан. Ведомство заинтересовано в привлечении дискуссионных площадок ОНФ, особенно в регионах, для обсуждения с общественными организациями и гражданами формируемых законодательных решений", - цитирует главу Минприроды пресс-служба.

Участники встречи также обсудили сроки подготовки подзаконных актов к принятым законам, в частности ход разработки постановления правительства РФ, определяющего порядок проведения общественного обсуждения территориальных схем по обращению с отходами.

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Персоны
Тимофеева, Ольга Викторовна Кобылкин, Дмитрий Николаевич
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