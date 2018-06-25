СМИ: в СИЗО Киева все приготовлено для встречи Москальковой и осужденного Одинцова

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники Лукьяновского следственного изолятора в Киеве подготовили все необходимое для встречи уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с осужденным российским военнослужащим Максимом Одинцовым. Об этом агентству УНН сообщил в понедельник источник.

"Для встречи омбудсмена РФ с Одинцовым уже все подготовлено", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пока точное время завтрашней встречи не известно.

Кроме того, по словам источника, из Херсона планировали доставить главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, но планы изменились и его, как добавил собеседник, скорее всего, не привезут в Киев. Также УНН удалось узнать из другого источника, что Вышинский находится в Херсонском СИЗО и его никуда перевозить не собираются.

Ранее 25 июня в пресс-службе омбудсмена РФ сообщили, что Москалькова 26 июня планирует посетить содержащегося в СИЗО Киева осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова. Кроме того она встретится с членами экипажа российского судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в марте этого года. В свою очередь в пресс-службе уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой отметили, что не владеют информацией о приезде Москальковой. Между тем в посольстве РФ в Киеве подтвердили приезд Москальковой 26 июня.