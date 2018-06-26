Джордж Буш - старший завел служебную собаку по кличке Салли

ТАСС, 26 июня. Собака породы лабрадор-ретривер стала новым членом семьи Джорджа Буша - старшего. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press.

A great joy to welcome home the newest member of our family, "Sully," a beautiful -- and beautifully trained -- lab from @AmericasVetDogs. Could not be more grateful, especially for their commitment to our veterans. pic.twitter.com/Fx4ZCZAJT8 — George Bush (@GeorgeHWBush) 25 June 2018

По его данным, служебная собака по кличке Салли может открывать двери, приносить вещи и вызывать помощь. Джордж Буш - старший, которому в июне исполнилось 94 года, использует инвалидную коляску и электрический скутер для передвижения, так как страдает болезнью Паркинсона. Отмечается, что Салли будет не только помощником Буша, но и "отличным компаньоном". Об этом сказал Эван Сислей, работник некоммерческой организации VetDogs, которая предоставила экс-президенту нового питомца. Джордж Буш - старший тяжело переживал уход из жизни своей супруги Барбары Буш (1925-2018), с которой прожил 73 года вместе.

В своем аккаунте в Twitter Буш - старший разместил фотографию, где помимо него и Салли изображен Билл Клинтон, посетивший Буша - старшего в понедельник. На снимке желтый лабрадор-ретривер Салли, одетый в специальный жилет, лежит у ног нового хозяина.

Семья Бушей известна своей любовью к собакам. Так, у Джорджа Буша - старшего был спрингер-спаниель Милли, а скотч-терьеры Барни и мисс Биззли были любимыми питомцами Джорджа Буша - младшего.