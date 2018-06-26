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Папа Франциск считает, что глобальная биоэтика противостоит "грязной работе смерти"

Общество
26 июня, 11:13 UTC+3 ВАТИКАН июня. /Корр.ТАСС, Алексей Букалов

Римский понтифик уверен, что глобальная биоэтика должна исходить из "глубокой убежденности в непреложном достоинстве человеческой личности"

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ВАТИКАН, 26 июня. /Корр.ТАСС Алексей Букалов/. Папа Франциск убежден, что глобальная биоэтика - учение о нравственной стороне деятельности человека в медицине и биологии - противостоит "грязной работе смерти".

С таким заявлением понтифик обратился к участникам генеральной ассамблеи Папской академии защиты жизни в понедельник. По мнению Папы Франциска, "защита нерожденного ребенка так же важна, как и защита уже рожденных бедняков, больных и стариков, защита жертв современного рабства и "культуры отбросов", сообщает информационный портал Vatican News.

"Человеческая экология" требует учитывать этическое и духовное качество жизни на всех ее этапах, отметил глава Римско-католической церкви. "Есть человеческая жизнь зачатая, развивающаяся в утробе, жизнь родившаяся, жизнь на этапе детства, подросткового возраста и зрелости, жизнь состарившаяся и завершившаяся, - и есть также жизнь вечная", - утверждал римский первосвященник. "Есть жизнь в виде семьи и общины, жизнь-мольба и жизнь-надежда. Точно так же существует человеческая жизнь, которая слаба и больна, жизнь израненная, оскорбленная, униженная, отверженная и выброшенная. И все это - человеческая жизнь".

Этапы человеческого бытия

Папа отметил, что жизнь проявляет себя в "рождении нового человека, в воспитании в нем духовных качеств и творческих способностей, приобщении к семейной и общинной любви, заботе о его слабостях и ранах". "Но когда мы обрекаем детей на лишения, бедных - на голод, преследуемых - на войну, а пожилых - на одиночество, то "эта грязная работа исходит от греха, пояснил Папа и сослался на образ Нарцисса, который "любил только себя и не обращал внимания на других, распространив весьма заразный духовный вирус, превращающий нас в зеркала, где мы видим только самих себя".

При определении смысла жизни и ценности человеческой личности глобальная биоэтика, как считает римский понтифик, должна исходить из "глубокой убежденности в непреложном достоинстве человеческой личности, такой, какой ее возлюбил Бог, достоинстве каждого человека, на любом этапе его жизни".

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