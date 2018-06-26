Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российскому телеведущему Евгению Примакову запрещен въезд на Украину на пять лет

Общество
26 июня, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Представители власти не сказали журналисту причину отказа во въезде, отметил он

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский телеведущий Евгений Примаков сообщил, что власти Украины запретили ему въезд в страну на пять лет.

"Они сказали, что я несу угрозу безопасности Украины и объявили о том, что мне запрещен въезд туда на пять лет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом, по его словам, конкретную причину отказа во въезде власти не объяснили. Примаков уточнил, что планировал принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

Ранее о факте недопуска Примакова на Украину корреспонденту ТАСС сообщило посольстве РФ в Киеве. Уточнялось, что журналист прибыл в Киев для освещения визита уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

В посольстве также сообщили, что Примаков сейчас находится в аэропорту Борисполь, ожидая своего рейса для возвращения в Москву.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снятый с рейса российский музыкант Андрей Сучилин умер в португальской больнице
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Вдова Андрея Дементьева хотела бы похоронить поэта в Твери
4
Как выбрать вкусный хлеб
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
7
Переводы в РФ с карты на карту не будут облагаться налогом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости