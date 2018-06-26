Российскому телеведущему Евгению Примакову запрещен въезд на Украину на пять лет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский телеведущий Евгений Примаков сообщил, что власти Украины запретили ему въезд в страну на пять лет.

"Они сказали, что я несу угрозу безопасности Украины и объявили о том, что мне запрещен въезд туда на пять лет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом, по его словам, конкретную причину отказа во въезде власти не объяснили. Примаков уточнил, что планировал принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

Ранее о факте недопуска Примакова на Украину корреспонденту ТАСС сообщило посольстве РФ в Киеве. Уточнялось, что журналист прибыл в Киев для освещения визита уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

В посольстве также сообщили, что Примаков сейчас находится в аэропорту Борисполь, ожидая своего рейса для возвращения в Москву.