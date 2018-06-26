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Дождливая погода ожидает москвичей в начале июля

Общество
26 июня, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

При этом до конца июня погода в столице будет жаркой

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Дождливая погода ожидает жителей Москвы в первых числах июля. Об этом ТАСС во вторник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"1 июля в Москве прогнозируются 17-22 градуса тепла, облачная погода и дождь. Второго июля должно быть чуть теплее, 19-24 градуса, но облачность и осадки ожидаются и в этот день. Правда, точные прогнозы на июль делать еще рано, данные будут уточняться", - сказала она.

Вплоть до июля погода в столице будет жаркой. По данным Гидрометцентра, 26 июня в Москве ожидается 25-27 градусов тепла, 27 июня - 26-28 градусов. К концу недели столбик термометра может подняться до 29-30 градусов.

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