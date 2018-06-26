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Продолжительность жизни жителей Петербурга к 2035 году достигнет 80 лет

Общество
26 июня, 12:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, июня. /ТАСС

В настоящее время продолжительность жизни в городе достигла рекордных 75 лет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Продолжительность жизни жителей Санкт-Петербурга к 2035 году должна достичь 80 лет. Такие результаты реализации стратегии социально-экономического развития города до 2035 года, которую утвердили во вторник на заседании петербургского правительства, передает корреспондент ТАСС. В настоящее время продолжительность жизни в городе достигла рекордных 75 лет.

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"Мы получим устойчивую динамику роста численности населения города, продолжительность жизни увеличится до 80 лет, а обеспеченность жильем возрастет на 20% и составит 28 кв. метров на человека", - сказал председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Иван Филиппов. По данным комитета, в целом количество жителей в городе может увеличиться с 5,3 млн до 6,36 млн человек.

В основе стратегии заложены три приоритета: технологический прорыв, комфортная среда для жителей и открытость новым идеям и талантам. Первой своей задачей власти видят развитие человеческого капитала, решать которую намерены путем пропаганды здорового образа жизни и развития инфраструктуры в области спорта, образования и культуры, системы социальной защиты. В правительстве уверены, что средства на эти цели будут в бюджете и благодаря привлечению инвестиций в основной капитал, объем которых увеличится в 3,2 раза по сравнению с 2016 годом.

"По нашей оценке необходимо обеспечить рост доходов бюджета к концу 2035 года не менее, чем в 3,4 раза по сравнению с базой 2016 года. Такой запланированный рост доходов возможен при условии среднегодовых темпов роста валового регионального продукта на уровне 3-5%. Цифры амбициозные, но выполнимые", - отметил Филиппов.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко также поставил задачу по сокращению доли граждан с доходом ниже прожиточного минимума в два раза к 2035 году. "У нас город - один из самых небедных в стране и есть возможность сократить эту цифру с 8% как минимум до 4%", - отметил он.

Стратегия социально-экономического развития города до 2035 года будет утверждена городским законом, поэтому документ в ближайшее время поступит на рассмотрение Законодательного собрания. По данным Филиппова, ранее документ прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение Минэкономразвития России. Для реализации стратегии будет составлен план конкретных мероприятий.

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