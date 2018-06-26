Турпоток в Ярославскую область может вырасти в 2,5 раза за восемь лет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Ярославской области планируют, что региональный туристический поток вырастет более чем в 2,5 раза за восемь лет, а область войдет в пятерку крупнейших туристических центров России. Об этом сообщил во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

"Мы поставили перед собой задачу в течение восьми лет войти в пятерку крупнейших туристических центров страны и увеличить туристический поток до 8 млн туристов и экскурсантов. Отталкивались мы с 2017 года с диапазона чуть менее 3 млн", - сказал он.

Авдеев отметил, что в прошлом году по сравнению с 2016 годом количество туристов, посетивших регион, увеличилось на 25%. При этом рост доходов в сфере туризма за 2017 год составил 57%.

На сегодняшний день два города Ярославской области - Ярославль и Углич - являются участниками национального туристского проекта "Золотое кольцо России". "Золотое кольцо России" - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры.