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В Ярославской области планируют создать два туристических кластера

Общество
26 июня, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Планируется, что "Ярославская Ривьера" и "Веретея" разместятся на Волге и Плещеевом озере соответственно

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ТАСС, 26 июня. Туристические кластеры "Ярославская Ривьера" на Волге и "Веретея" на Плещеевом озере планируется создать в Ярославской области в 2019-2021 годах. Об этом сообщил во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

"Просим обратиться в Минкультуры и Ростуризм с вопросом о поддержке наших заявок по туристско-рекреационным кластерам "Ярославская Ривьера" и "Веретея" с тем, чтобы мы могли максимальным образом реализовать эти проекты в ближайшие годы. Мы ориентируемся на диапозон 2019-2021 годы", - сказал он.

Авдеев уточнил, что туристический кластер "Ярославская Ривьера" базируется на побережье реки Волги и включает проекты по развитию круизного туризма. В рамках кластера "Веретея" планируется в основном развивать туризм на Плещеевом озере.

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