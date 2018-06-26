Глава СПЧ РФ проинформировал украинского омбудсмена о состоянии здоровья Сенцова

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Консилиум врачей, осмотревших в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа осужденного за терроризм Олега Сенцова, оценил состояние его здоровья как удовлетворительное. Об этом сообщил во вторник на встрече в Москве с уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

Как отмечается на сайте СПЧ, в письме от 21 июня Денисова попросила Федотова поспособствовать ее незамедлительному посещению Сенцова и проинформировать о принятых действиях в кратчайший срок.

"Михаил Федотов рассказал, что консилиум врачей оценил состояние Сенцова как удовлетворительное, ему было скорректировано лечение, и с 8 июня он получает смесь для энтерального питания Nutridrink, точно такую же, как получала в период длительной голодовки в "Матросской тишине" Надежда Савченко", - говорится в сообщении Совета.

Федотов также заверил, что, "если понадобится, Совет готов найти возможность направить Сенцову препараты аналогичного принципа действия".