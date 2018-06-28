Какие опасные растения попадаются в средней полосе России

Болиголов пятнистый

По берегам рек и в других влажных местах встречаются зонтики со стеблями в пурпурную крапинку, листьями, похожими на петрушку или морковь, и неприятным "мышиным" запахом. Это одно из самых опасных растений в средней полосе России! В пятнистом болиголове и родственных видах содержится сильнейший яд, который вызывает тошноту, слабость в мышцах, конвульсии, остановку дыхания и приводит к смерти.

Развернуть Болиголов пятнистый © Алексей Дурасов/ТАСС Болиголов пятнистый © Алексей Дурасов/ТАСС

В Древней Греции экстракт болиголова давали осужденным на казнь. Как считается, выпил его и философ Сократ, приговоренный за богохульство и развращение молодежи. Позже болиголов стали использовать в народной медицине, но именно из-за этого чаще всего случаются отравления.

Ядовиты все части растения, особенно семена и корни. Бывает, по незнанию его едят дети. Но риск есть и в том случае, если сок растения просто попал на кожу, особенно если положить в рот пищу, не помыв руки. В случае отравления нужно немедленно вызвать скорую помощь, промыть желудок, принять активированный уголь.

Вех ядовитый

Болиголов отдаленно напоминает вех ядовитый, или цикуту. Цикута — тоже зонтичное растение, любящее влагу. Отличить ее можно по стеблю без пурпурных пятен и массивному корню с полостями и перегородками внутри. Корень этот приятно пахнет и тем привлекает мальчишек, которые его едят.

Развернуть Вех ядовитый © Алексей Дурасов/ТАСС Вех ядовитый © Алексей Дурасов/ТАСС

Делать это ни в коем случае нельзя: корень цикуты смертельно ядовит. Долгое время считалось, что яд для Сократа был приготовлен именно из этого растения, а не болиголова, но описание симптомов не подходило. При отравлении болиголовом на передний план выходят мышечная слабость и остановка дыхания, а в случае с цикутой — припадки наподобие эпилептических. Впрочем, тошнота, диарея и многие другие симптомы совпадают.

Корень цикуты особенно опасен, но ядовиты и остальные части растения. Если съесть листья или стебель, то смерть, вероятно, не наступит, но рисковать все равно ни в коем случае нельзя. При подозрении на отравление нужно немедленно обратиться к врачу: поддерживающая терапия в большинстве случаев помогает остаться в живых.

Борщевик Сосновского

Еще одно опасное растение-зонтик — борщевик Сосновского, который ни с чем не перепутаешь из-за огромного размера. Мясистые длинные стебли с раскидистыми листьями привлекли внимание животноводов: борщевик привезли с Кавказа и стали выращивать в средней полосе на корм коровам. Правда, оказалось, что из-за такой диеты молоко приобретает странноватый и довольно неприятный вкус.

Развернуть Борщевик Сосновского © Алексей Дурасов/ТАСС Борщевик Сосновского © Алексей Дурасов/ТАСС

В сельском хозяйстве от борщевика отказались, но он разросся по обочинам дорог, полям и превратился в настоящую напасть. Проблема в том, что ворсинки на его поверхности содержат вещества, которые делают кожу настолько чувствительной к солнечным лучам, что пораженные места покрываются болезненными волдырями. Особенно опасно растение в ясный день и для людей с бледной кожей. Если же потереть глаза, то можно ослепнуть. При этом сначала человек не чувствует ничего особенного — ожог возникает только через несколько часов, а иногда дней.

После контакта с борщевиком нужно тщательно промыть кожу мягкой губкой с мылом, закрыть поврежденные участки, чтобы двое-трое суток на них не попадали солнечные лучи. Волдыри обрабатывают антисептиком и перевязывают, также помогают антигистаминные средства. С ожогами нужно обратиться в скорую помощь или к врачу.

Акониты

Акониты — в народе их называют борцами — это целый род семейства лютиковых, хотя из-за цветов-шлемов они больше похожи на бобовые. В средней полосе акониты плохо всходят и редко встречаются в природе, но из-за больших кистей сине-фиолетового цвета их любят садоводы. На клумбе борцов бывает трудно отличить от живокости: отличие опять же в цветках — у живокости он раскрыт.

Развернуть Аконит © Алексей Дурасов/ТАСС Аконит © Алексей Дурасов/ТАСС

И живокость, и борцы ядовиты, но борцы смертельно опасны: чтобы умереть, достаточно съесть два-четыре грамма растения. Опасно даже вдыхать пыльцу. Но чаще всего люди отравляются спиртовыми настойками и отварами аконита, которые используют при болях в суставах и раке.

В больших дозах аконит сбивает сердечный ритм, угнетает дыхание, вызывает паралич. Противоядия, как с большинством растительных ядов, не существует, поэтому проводится только промывание и симптоматическое лечение. Но токсичные вещества всасываются через желудок примерно за час — если их попало много, то после этого надежды на спасение почти не остается.

Ясенцы

Как и акониты, ясенцы чаще попадаются на клумбах, чем в лесах и на лугах. Внимание они привлекают красивыми розовыми цветами с темными прожилками, длинными лепестками и изогнутыми тычинками. Такие хочется понюхать или собрать из них букет, но делать этого ни в коем случае нельзя.

Развернуть Ясенец © Алексей Дурасов/ТАСС Ясенец © Алексей Дурасов/ТАСС

Ясенцы содержат много эфирных масел. Если в солнечный день поднести к ним спичку, вспыхнет огонь. Оттого эти цветы еще называют неопалимой купиной: растению пламя не вредит. Но эфирные масла, выделяемые цветами и листьями ясенцов, повреждают кожу и слизистые подобно борщевику Сосновского.

Как правило, раны появляются на лице и от кисти до локтя. Человек ничего не чувствует, когда нюхает или трогает ясенцы, но вскоре на пораженных местах возникают волдыри, потом они лопаются и превращаются в болезненные язвы, которые долго не заживают и оставляют отметины. С этими симптомами необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

Ландыш

Ландыш считается символом чистоты и любви, но растение это очень ядовитое, причем целиком. Токсичные свойства ландыша даже были использованы в сценарии культового сериала "Во все тяжкие", где главный герой, химик, чуть не убил шестилетнего ребенка, угостив аппетитными красно-оранжевыми ягодами ландыша. По крайней мере, все указывает на то, что это сделал именно он.

Развернуть Ландыш © Алексей Дурасов/ТАСС Ландыш © Алексей Дурасов/ТАСС

Но чаще ландышем отравляются, когда используют его как сердечное средство. Содержащиеся в нем вещества действительно помогают при сердечной недостаточности и тахикардии, только в строго определенных количествах. Если же выпить настойку или отвар, то можно добиться обратного эффекта: сердце откажет, а перед этим подскочит давление, начнется рвота, диарея, головная боль, появится сыпь на коже, человек почувствует себя дезориентированным и вялым. В худшем случае наступит смерть. Поэтому, если довелось попробовать ландыш и самочувствие испортилось, нужно срочно вызвать скорую помощь, промыть желудок и принять активированный уголь.

Волчье лыко

Развернуть Волчье лыко © Алексей Дурасов/ТАСС Волчье лыко © Алексей Дурасов/ТАСС

У волчьего лыка есть другие настораживающие названия: волчеягодник смертельный, плоховец. Дали их неспроста. Хотя это растение применяют в народной медицине, а в прежние времена им натирались вместо румян, после контакта с волчьим лыком действительно можно умереть. Опасны все его части. Если попытаться сорвать веточку (отламывается она с трудом), на коже появится раздражение, но еще хуже — съесть ярко-красные ягоды, которые растут прямо на ветках, как облепиха.

Ягоды вызывают жжение во рту, поэтому много их не съешь. Другое дело, что можно проглотить их целиком и получить опасную дозу ядов: для ребенка смертельными могут быть всего три-четыре штуки, для взрослого — немногим больше. Из-за волчьего лыка становится тяжело дышать, возникает боль в животе, рвота, понос, также возможны судороги. В тяжелых случаях наступает смерть.

Клещевина

Развернуть Клещевина © Алексей Дурасов/ТАСС Клещевина © Алексей Дурасов/ТАСС

Клещевину можно часто встретить на городских клумбах или садовых участках. Иногда она вырастает до нескольких метров в высоту, у нее большие листья с расходящимися лучами, часто — с красивым фиолетовым оттенком. Детей особенно привлекают плоды растения — ярко-красные, бурые или зеленые коробочки с длинными шипами снаружи и пестрыми семенами внутри. Из семян клещевины получают всем известное касторовое масло, но еще они содержат смертельно опасное вещество рицин, которым, кстати, тоже пользовался главный герой сериала "Во все тяжкие".

Клещевина вызывает тяжелое отравление с сильными болями в животе, рвотой, диареей, учащенным пульсом, низким кровяным давлением и припадками, которое длится около недели. К счастью, если просто проглотить пару-тройку семян, скорее всего, не умрешь. Но если их прожевать, можно получить смертельную дозу яда. Вдобавок часто рицин необратимо поражает внутренние органы, поэтому клещевиной лучше только любоваться.

Чистотел

Развернуть Чистотел © Алексей Дурасов/ТАСС Чистотел © Алексей Дурасов/ТАСС

В отличие от плоховца, чистотел — название обманчивое. Это небольшое растение с желтыми цветками, которое цветет два раза за сезон, действительно используют в народной медицине как антибактериальное средство (и как желчегонное, и против бородавок, и при мастопатии), а некоторые молодые мамы купают в отваре чистотела своих малышей. Но чистотел ядовит, поэтому делать этого не стоит.

Как и с другими лечебными растениями, с чистотелом не угадаешь, какова концентрация активных веществ. Косвенно на это указывает его сок: когда он насыщенного оранжевого цвета (обычно в жаркое лето), веществ много. Но сколько их попадет в отвар или настойку, подручными средствами не измерить. Препараты из чистотела следует принимать только под наблюдением врача: есть риск поражения печени. Растение лучше не собирать даже для букетов: сок чистотела может вызвать раздражение на коже.

О чем нужно помнить — Нельзя есть неизвестные ягоды и коренья: расстройство кишечника — это еще ничего, но можно и умереть.

— С лекарственными растениями нужно быть осторожным: содержание активных веществ зависит от времени года, температуры воздуха, состава почвы и других факторов.

— Не все растения можно трогать голыми руками, но если вы все-таки это сделали, обязательно помойте руки с мылом, особенно перед едой.

— При возникновении симптомов отравления нужно немедленно обратиться к врачу и на всякий случай принять активированный уголь.

— Обо всем этом нужно рассказать детям и показать им опасные растения.



Марат Кузаев

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала ведущего научного сотрудника Ботанического сада ВИЛАР Татьяну Загуменникову и профессора МСХА им. К. А. Тимирязева Елену Маланкину