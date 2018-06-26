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Хованская: регионы смогут решить проблему капремонта при поддержке федерального центра

Общество
26 июня, 15:40 UTC+3 ОМСК ОМСК 26, июня. /ТАСС

По словам председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, "несправедливо сбрасывать нагрузку только на бюджет муниципалитета"

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ОМСК, 26 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская заявила, что регионам России, особенно дотационным, необходима помощь федерального центра в расселении аварийного жилья и проведении капремонта многоквартирных домов.

"Без федеральной поддержки дотационным регионам этой проблемы [аварийного жилья] не решить. Что касается ситуации с исполнением муниципалитетами судебных решений по капитальному ремонту многоквартирных домов, это жилье длительное время было в собственности государства. Несправедливо сбрасывать нагрузку только на бюджет муниципалитета, проблема копилась годами. Нужно вмешательство федерального центра, чтобы решить эту проблему", - сказала Хованская во вторник журналистам в ходе визита в Омск.

Со своей стороны врио губернатора Омской области Александр Бурков отметил, что на капитальный ремонт хрущевок в Омске требуется почти 870 млн рублей, которые будут собираться 10-12 лет. "В свое время были усилены конструкции 52-х домов. Чтобы привести в порядок оставшиеся 136 домов и утеплить 18 уже усиленных жилых зданий, необходимо 867 млн рублей. Собственники жилья в рамках существующего тарифа на капремонт эту сумму будут собирать в течение 10-12 лет", - пояснил он.

По словам Буркова, есть трудности с проведением капремонта, который муниципалитеты должны проводить по судебным решениям. "Администрация Омска должна исполнять судебные решения о проведении капитального ремонта 621 дома. Город ведет работы, но всю необходимую сумму - порядка 12,6 млрд рублей - он не перекроет, не потянет эту ношу и региональный бюджет. Без федеральной поддержки проблему не решить", - сказал он.

Объемы расселения аварийного жилья в Омской области, признанного таковым до 1 января 2012 года, составили 166,7 тыс. кв. м. Сейчас необходимо расселять еще более 180 тыс. кв. м аварийного жилья.

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