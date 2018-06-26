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УПЦ МП: создание на Украине параллельных церковных юрисдикций усугубит церковный раскол

Общество
26 июня, 16:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июня. /ТАСС

Соответствующее заявление подписали 69 украинских епископов и предстоятель УПЦ МП

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КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Проблема церковного раскола на Украине только усугубится, если Константинопольский патриархат сочтет возможным создание в стране параллельных церковных юрисдикций.

Об этом говорится в заявлении, принятом иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) во главе с митрополитом Киевским Онуфрием на архиерейском совещании в Киево-Печерской лавре, сообщает сайт УПЦ МП во вторник.

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"Было высказано беспокойство относительно возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций, о чем появилась информация в прессе. Архиереи отметили, что такое развитие событий не преодолеет, а углубит церковный раскол. В случае же преобразования Украинской православной церкви в структуру Константинопольского патриархата наша церковь потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия", - говорится в сообщении.

По мнению архиереев УПЦ, имеющийся сейчас у православной церкви канонический статус "вполне достаточен для того, чтобы Украинская православная церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины". "Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша церковь, имея права широкой автономии. К тому же эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском православии, так и в украинском обществе в целом", - отмечают авторы документа. Заявление подписали 69 украинских епископов и предстоятель УПЦ МП митрополит Киевский Онуфрий.

Об УПЦ МП

Украинская православная церковь - единственная в стране каноническая православная церковь, которая представляет собой самоуправляемую церковь в составе Московского патриархата. Кроме того, существуют две непризнанные мировым православием структуры - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года власти страны неоднократно предпринимали попытки создать церковь, которая бы была оторвана от Московского патриархата.

В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента страны Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить разрешение создать на Украине автокефальную православную церковь, в то время как священноначалие УПЦ МП с таким предложением к Константинопольскому патриарху не обращалось.

Комментируя это обращение, эксперты высказывали предположение, что в сложившейся ситуации Константинопольский патриарх может пойти на создание на Украине структуры под своей юрисдикцией, "что позволит еще долго затягивать процесс с реальной автокефалией".

В конце прошлой недели, 23 июня, управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварский Антоний сообщил, что Варфоломей встретился с делегацией синода УПЦ МП и сообщил, что не поддерживает раскол и создание на Украине автокефальной церкви. По словам Антония, Варфоломей заверил, что проблема будет рассмотрена на базе канонических правил.

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