Делегация Константинопольской церкви обсудит с РПЦ вопрос преодоления раскола на Украине

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Делегация Константинопольского патриархата обсудит с представителями Русской православной церкви проблему преодоления раскола на Украине. Об этом говорится в документе, принятом иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Киевским Онуфрием по итогам архиерейского совещания в Киево-Печерской лавре, сообщает сайт УПЦ во вторник.

"Архиереи Константинопольского патриархата показали готовность своей церкви присоединиться к процессу преодоления украинского церковного раскола в консультации с братскими поместными православными церквами. Для этого в ближайшее время делегация Константинопольского патриархата встретится с представителями Русской православной церкви", - информирует сайт УПЦ.

"Константинопольский патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском православии уже якобы окончательно согласован, а текст томоса (благословенной грамоты, то есть разрешения - прим. ТАСС) об автокефалии Украинской церкви составлен. Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки", - отмечается в сообщении.

В конце апреля Верховная рада Украины поддержала обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении разрешения на автокефалию православной церкви на Украине.

В стране в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая обладает правами широкой автономии в составе Московского патриархата. Также на Украине существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.