МЧС планирует создать электронный реестр добровольных пожарных

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Электронный реестр добровольных пожарных планируют создать МЧС РФ и Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства.

"В этом году МЧС РФ совместно с ВДПО планирует создать электронный реестр добровольцев. Каждый из них сможет зарегистрироваться на специализированном интернет-ресурсе, а также получить рекомендации по социальным льготам и программам профессиональной подготовки личного состава", - сказали в МЧС.

Создание реестра приурочено к Году добровольца в России. МЧС планирует усилить пропаганду добровольного движения пожарных и спасателей, добавили в пресс-службе. Соответствующий раздел также появится на официальном сайте министерства.

"Согласно результатам исследования Фонда "Общественное мнение", 7% россиян регулярно участвуют в добровольческой деятельности, а 40% опрошенных хотели бы к ней приобщиться", - подчеркнули в ведомстве.