Программа поддержки молодых инвалидов разработана в Пскове

ТАСС, 26 июня. Целевая программа поддержки молодых инвалидов на 2018-2020 годы разработана в Пскове. Реализация документа должна способствовать трудоустройству молодежи с ограниченными возможностями, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

"С целью наиболее эффективного содействия в трудоустройстве инвалидов молодого возраста отделением… "Областного центр занятости населения" по городу Пскову и Псковскому району реализуется ведомственная целевая программа "О сопровождении инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения на 2018-2020 годы", утвержденная приказом государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения от 2 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

В задачи программы входит определить потребности незанятых молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в рабочих местах и способствовать трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций с инвалидностью. На данный момент опрошено порядка 1275 молодых инвалидов.