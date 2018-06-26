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В Новгородской области начались съемки программы "Святыни России"

Общество
26 июня, 19:11 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 26, июня. /ТАСС

В рамках проекта телезрителей также познакомят с уникальными блюдами монастырской кухни

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Съемки федеральной программы "Святыни России", посвященной религиозной истории страны, стартовали в Новгородской области. Ведущими программы, которая выйдет на телеканале "Спас", станут артисты Антон и Виктория Макарские, сообщила во вторник пресс-служба правительства Новгородской области.

"В Валдае съемочная группа посетила Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь и музей колоколов. Объектами съемок в Великом Новгороде стали Новгородский Кремль, Свято-Юрьев мужской монастырь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что другие съемочные дни будут посвящены храмам Старой Руссы.

"В рамках проекта "Святыни России" большое внимание будет уделено детской и молодежной аудитории. Знакомство с великими святынями и религиозной историей нашей страны очень важно для нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения", - приводит пресс-служба слова руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.

В рамках проекта телезрителей также познакомят с уникальными блюдами монастырской кухни. Особенностью телепроекта является то, что он совместит повествование о великих православных святынях с рассказом о туристических возможностях территорий, освещением вопросов транспорта, размещения и питания. Новгородская область стала первой точкой съемок проекта, дальше группа будет работать в Пскове.

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