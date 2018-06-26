Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Испании учительница труда попыталась самостоятельно восстановить статую XVI века

Общество
26 июня, 20:20 UTC+3

Как сообщает газета El Mundo, женщина раскрасила святому Георгию Победоносцу лицо и доспехи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 26 июня. /ТАСС/. В Испании учительница труда попыталась восстановить деревянную скульптуру XVI века. Об этом сообщает газета El Mundo.

Женщина раскрасила скульптуре Георгия Победоносца, которая находится в церкви Сан-Мигель, лицо и доспехи. В результате святой, поражающий копьем змея, стал похож на пластиковую куклу с ярко-розовым лицом.

У учительницы не было специального образования, а отреставрировать скульптуру ее попросили сами священнослужители, пишет газета.

"Сегодня Эстелья попала на страницы газет не благодаря своему прекрасному историческому, художественному, архитектурному и культурному наследию, а из-за неуклюжих [реставрационных] работ, которые провели со скульптурой святого Георгия XVI века в одной из самых великолепных церквей города", - написал мэр города Кольдо Леос в Twitter.

В 2012 году еще одна местная жительница пыталась восстановить в храме недалеко от Сарагосы фреску XIX века Ecce Homo, на которой изображен Иисус Христос в терновом венце и багрянице. Тогда пенсионерка самостоятельно хотела отреставрировать роспись, которая со временем потрескались из-за высокой влажности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Биография Андрея Дементьева
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
В СК подтвердили, что причиной крушения Ан-148 стали неверные действия экипажа
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
США введут санкции в отношении Турции за покупку С-400
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости