СМИ: в Испании учительница труда попыталась самостоятельно восстановить статую XVI века

МАДРИД, 26 июня. /ТАСС/. В Испании учительница труда попыталась восстановить деревянную скульптуру XVI века. Об этом сообщает газета El Mundo.

Женщина раскрасила скульптуре Георгия Победоносца, которая находится в церкви Сан-Мигель, лицо и доспехи. В результате святой, поражающий копьем змея, стал похож на пластиковую куклу с ярко-розовым лицом.

У учительницы не было специального образования, а отреставрировать скульптуру ее попросили сами священнослужители, пишет газета.

!Para flipar¡

Una escultura policromada de primera mitad del s.XVI ha sufrido una "restauración" de manos inexpertas. Se trata del "San Jorge" de la Capilla del mismo nombre junto a la Iglesia de San Miguel de Estella en Navarra.

Es IRRECUPERABLE:



Imágenes de @ArtUsSL pic.twitter.com/fXUnb72mn1 — Alejandro Falceto (@alejandrofalce) 22 июня 2018 г.

"Сегодня Эстелья попала на страницы газет не благодаря своему прекрасному историческому, художественному, архитектурному и культурному наследию, а из-за неуклюжих [реставрационных] работ, которые провели со скульптурой святого Георгия XVI века в одной из самых великолепных церквей города", - написал мэр города Кольдо Леос в Twitter.

В 2012 году еще одна местная жительница пыталась восстановить в храме недалеко от Сарагосы фреску XIX века Ecce Homo, на которой изображен Иисус Христос в терновом венце и багрянице. Тогда пенсионерка самостоятельно хотела отреставрировать роспись, которая со временем потрескались из-за высокой влажности.