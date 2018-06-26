СМИ: в Испании учительница труда попыталась самостоятельно восстановить статую XVI века

МАДРИД, 26 июня. /ТАСС/. В Испании учительница труда попыталась восстановить деревянную скульптуру XVI века. Об этом сообщает газета El Mundo.
Женщина раскрасила скульптуре Георгия Победоносца, которая находится в церкви Сан-Мигель, лицо и доспехи. В результате святой, поражающий копьем змея, стал похож на пластиковую куклу с ярко-розовым лицом.
У учительницы не было специального образования, а отреставрировать скульптуру ее попросили сами священнослужители, пишет газета.
!Para flipar¡— Alejandro Falceto (@alejandrofalce) 22 июня 2018 г.
Una escultura policromada de primera mitad del s.XVI ha sufrido una "restauración" de manos inexpertas. Se trata del "San Jorge" de la Capilla del mismo nombre junto a la Iglesia de San Miguel de Estella en Navarra.
Es IRRECUPERABLE:
Imágenes de @ArtUsSL pic.twitter.com/fXUnb72mn1
"Сегодня Эстелья попала на страницы газет не благодаря своему прекрасному историческому, художественному, архитектурному и культурному наследию, а из-за неуклюжих [реставрационных] работ, которые провели со скульптурой святого Георгия XVI века в одной из самых великолепных церквей города", - написал мэр города Кольдо Леос в Twitter.
В 2012 году еще одна местная жительница пыталась восстановить в храме недалеко от Сарагосы фреску XIX века Ecce Homo, на которой изображен Иисус Христос в терновом венце и багрянице. Тогда пенсионерка самостоятельно хотела отреставрировать роспись, которая со временем потрескались из-за высокой влажности.