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Мосгорсуд отказал украинскому омбудсмену в посещении Сущенко

Общество
26 июня, 21:05 дата обновления: 26 июня, 21:50 UTC+3

Как постановил суд, Людмила Денисова сможет посетить осужденного после вступления приговора в силу

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Суд отказал уполномоченной по правам человека Верховной рады Людмиле Денисовой в посещении осужденного в России за шпионаж Романа Сущенко, так как она не является консульским работником, но она сможет посетить осужденного после вступления приговора в силу. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службе Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Исходя из положений Консульской Конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, упомянутой в поступившем обращении, разрешение может быть дано только консульским работникам, кем уполномоченный Украины Денисова не является. Вопрос о предоставлении такого разрешения Денисовой может быть разрешен на общих основаниях исходя из положений УПК после вступления приговора в силу", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в настоящее время приговор обжалован и в силу не вступил.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже в России. Как заявили ранее в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Вину Сущенко не признал.

Президент РФ Владимир Путин и лидер Украины Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

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