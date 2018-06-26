Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинский омбудсмен предложила Москальковой синхронно посетить Одинцова и Сущенко

Общество
26 июня, 22:05 UTC+3 КИЕВ 26, июня. /ТАСС

Людмила Денисова подчеркнула, что надежда на посещение Сущенко у нее сохраняется, несмотря на решение Мосгорсуда

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила своей российской коллеге Татьяне Москальковой синхронно посетить заключенных Романа Сущенко и Максима Одинцова. Об этом Денисова заявила в эфире телеканала "112 Украина".

"Что касается Одинцова. Есть Сущенко, и я в 14:00, например, сегодня или завтра - к Сущенко, и вы в то же время - к Одинцову", - сказала Денисова в адрес Москальковой. "Это паритет, синхронность и взаимность, это точно будет выполнением гарантий президентов", - добавила она.

При этом Денисова выразила уверенность, что президент Украины выполнил договоренности. "Порошенко выполнил свои договоренности: Москалькова на нашей территории встретилась с семью моряками, а мы будем ждать зеркальных решений", - подчеркнула она. Украинский омбудсмен также добавила, что надежда на посещение Сущенко у нее сохраняется.

Ранее во вторник стало известно о том, что Московский городской суд отказал Денисовой в посещении Романа Сущенко, приговоренного в РФ к 12 годам колонии строго режима по статье о шпионаже, так как она не является консульским работником. Исходя из положений Консульской Конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, разрешение может быть дано только консульским работникам, кем уполномоченный Украины Денисова не является. Она сможет посетить осужденного после вступления приговора в силу, однако в настоящее время он обжалован и в силу не вступил.

В свою очередь Москалькова во вторник в Киеве безуспешно пыталась посетить в СИЗО российского военнослужащего Максима Одинцова, приговоренного к 13 годам лишения свободы по статье о государственной измене. В то же время ей удалось встретиться на территории посольства РФ с семью членами экипажа арестованного на Украине судна "Норд".

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Испании учительница труда попыталась самостоятельно восстановить статую XVI века
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Сборная Аргентины со второго места вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 и сыграет с командой Франции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости