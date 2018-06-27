Путин вручит госнаграды 40 выдающимся россиянам

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник в Екатерининском зале Кремля церемонию вручения государственных наград. Как проинформировала пресс-служба главы государства, в список лауреатов вошли "деятели науки, культуры, спортсмены, космонавты, работники здравоохранения и сельского хозяйства".

"Около 40 человек получат из рук президента ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Подобные мероприятия проходят примерно раз в квартал. Как заметил сам Путин на одной из предыдущих церемоний, вручение государственных наград "собирает выдающихся граждан нашей страны, людей заслуженных и, безусловно, неординарных, чьи достижения имеют для России особую ценность".

Нынешняя церемония - уже четвертая в текущем году. 23 февраля в День защитника Отечества глава государства передал "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного летчика, гвардии майора Романа Филипова. Кроме того, 28 февраля госнаграды из рук Путина получили победители и призеры XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, а 20 марта - атлеты-паралимпийцы.