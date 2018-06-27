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В Москве в выходные ожидаются ливни и грозы

Общество
27 июня, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Температура воздуха в столице составит 25-27 градусов

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Гидрометцентр прогнозирует небольшое похолодание с ливнями и грозами к концу недели. Об этом ТАСС сообщила в среду главный специалист центра Марина Макарова.

"Неделя у нас будет сухая, и погода будет меняться от теплой до жаркой. В пятницу, действительно, в Москве максимальная температура будет плюс 28-30. В субботу у нас погода будет меняться, мы будем находиться под влиянием циклона, который сформируется над Балтикой к тому времени, и он будет опускаться через Питер на юг, юго-восток", - сказала Макарова.

Специалист уточнила, что температура в Москве опустится до плюс 25-27 градусов. "На субботу уже прогнозируется дождь, местами сильный, с грозой, и порывы ветра при грозе до 15-20 м/с", - добавила она. "Ночная температура в воскресенье плюс 14-19 градусов и в воскресенье днем - плюс 21-26, такой дождливый день прогнозируется", - сказала Макарова, добавив, что влияние циклона распространится и на начало следующей недели.

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