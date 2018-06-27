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Совфед одобрил закон об оплате работы учителей на государственной итоговой аттестации

Общество
27 июня, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Размер выплат будет устанавливаться субъектом федерации

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сенаторы одобрили на заседании в среду закон, предусматривающий оплату работы учителей, задействованных не только в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), но и государственной итоговой аттестации (ГИА) любых форм.

Закон вносит изменения в статью 47 закона "Об образовании". Педагогическим работникам образовательных организаций, которые участвуют по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования во всех формах (единый государственный экзамен, государственный выпускной экзамен и иная форма) в рабочее время и освобождаются от основной работы на период проведения итоговой аттестации, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению такой аттестации.

Размер и порядок выплат будут устанавливаться субъектом РФ за счет бюджетных ассигнований, выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации.

Закон в случае подписания президентом вступит в силу с 1 января 2019 года.

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