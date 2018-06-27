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Институт развития конкуренции планируется создать в Ульяновской области

Общество
27 июня, 15:35 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 27, июня. /ТАСС

Губернатор региона Сергей Морозов сообщил, что в этом году в области назначат должностных лиц, ответственных за развитие конкуренции в разных сферах деятельности

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УЛЬЯНОВСК, 27 июня. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил создать в регионе институт развития конкуренции на базе одного из вузов. Об этом он сообщил в среду на совещании по вопросам реализации Национального плана по развитию конкуренции.

"Предлагаю подумать над созданием на базе одного из университетов института развития конкуренции, который бы помогал нам с точки зрения совершенствования законодательства, помогал с точки зрения… подходов к тому, что мы должны делать", - сказал он.

Губернатор добавил, что в регионе в этом году будут назначены должностные лица, ответственные за развитие конкуренции в разных сферах деятельности. "В каждой отрасли должно быть лицо, ответственное за развитие конкуренции. Поэтому каждый из вас, уважаемые министры, в течение двух недель должен внести изменения в организационно-штатное расписание, в функциональные обязанности. <…> В идеале, чтобы это был человек, освобожденный за счет перераспределения обязанностей", - сказал он.

По словам Морозова, каждый из ответственных за конкуренцию лиц пройдет специальное обучение. "Я убедительно буду просить Геннадия Степановича (руководителя Ульяновского Управления Федеральной антимонопольной службы России Геннадия Спирчагова - прим. ТАСС), чтобы мы продумали, где и каким образом этого человека отучим, всю эту команду отучим, чтобы они были самыми дисциплинированными. Все это мы должны будем сделать в течение второго полугодия со всеми вытекающими последствиями, желательно в течение третьего квартала", - сказал он.

Совещание посвящено рассмотрению практики применения антимонопольного законодательства в Ульяновской области, выработке показателей в соответствии с поручениями президента РФ с Госсовета. На совещании рассмотрены предложения по увеличению доли частного бизнеса в отраслях экономики региона, а также по механизмам общественного контроля за результатами реализации Национального плана по развитию конкуренции. В нем принял участие заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергей Пузыревский.

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