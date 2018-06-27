Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финансирование проектов благоустройства увеличено в Вологодской области до 568 млн рублей

Общество
27 июня, 15:40 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 27, июня. /ТАСС

На эти средства планируют благоустроить 228 общественных мест

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛОГДА, 27 июня. /ТАСС/. Объем финансирования проектов Вологодской области в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда" увеличен в 2018 году на 26% до 568 млн рублей. На эти средства планируется благоустроить 228 общественных мест, сообщил в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, выступив с ежегодным отчетом о работе правительства в 2017 году перед депутатами областного парламента.

"Успешным новшеством прошлого года стала реализация в стране федерального проекта "Комфортная городская среда", общий объем средств по проекту для региона составил 450 млн рублей. За счет этих средств в шести муниципалитетах были благоустроены 126 дворов, создано девять комфортных общественных пространств и благоустроен один парк. В 2018 году участие в проекте примут уже 33 муниципальных образования, общее финансирование проекта увеличено до 568 млн рублей. Планируется благоустроить 228 территорий: 186 дворов, 41 общественную территорию и один парк", - сказал Кувшинников.

Руководитель региона также отметил социальный проект "Народный бюджет". Финансирование этого проекта возросло с 10 млн рублей в 2015 году до 60 млн рублей в 2018 году, число проектов возросло с 70 до 500. "Мы будем этот проект поддерживать, потому что он меняет сознание людей, создает ответственность, воспитывает бережное отношение и к отдельному объекту, и в целом к своей территории", - сказал губернатор.

При помощи "Народного бюджета" с учетом проектов 2018 года будет построено 165 детских площадок, почти в 100 населенных пунктах отремонтировано уличное освещение, более 110 проектов направлено на объекты спорта, отремонтировано более 60 сельских домов культуры, отремонтировано и построено почти 60 памятников и обелисков, 120 проектов направлено на благоустройство территорий поселений, сообщил губернатор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вологодская область
Страны
Россия
Персоны
Кувшинников, Олег Александрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция Москвы установила таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования пассажирки
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
5
Ученые назвали самое холодное место на Земле
6
В Польше не собираются отказываться от запрета бандеровской идеологии
7
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости