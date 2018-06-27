Финансирование проектов благоустройства увеличено в Вологодской области до 568 млн рублей

ВОЛОГДА, 27 июня. /ТАСС/. Объем финансирования проектов Вологодской области в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда" увеличен в 2018 году на 26% до 568 млн рублей. На эти средства планируется благоустроить 228 общественных мест, сообщил в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, выступив с ежегодным отчетом о работе правительства в 2017 году перед депутатами областного парламента.

"Успешным новшеством прошлого года стала реализация в стране федерального проекта "Комфортная городская среда", общий объем средств по проекту для региона составил 450 млн рублей. За счет этих средств в шести муниципалитетах были благоустроены 126 дворов, создано девять комфортных общественных пространств и благоустроен один парк. В 2018 году участие в проекте примут уже 33 муниципальных образования, общее финансирование проекта увеличено до 568 млн рублей. Планируется благоустроить 228 территорий: 186 дворов, 41 общественную территорию и один парк", - сказал Кувшинников.

Руководитель региона также отметил социальный проект "Народный бюджет". Финансирование этого проекта возросло с 10 млн рублей в 2015 году до 60 млн рублей в 2018 году, число проектов возросло с 70 до 500. "Мы будем этот проект поддерживать, потому что он меняет сознание людей, создает ответственность, воспитывает бережное отношение и к отдельному объекту, и в целом к своей территории", - сказал губернатор.

При помощи "Народного бюджета" с учетом проектов 2018 года будет построено 165 детских площадок, почти в 100 населенных пунктах отремонтировано уличное освещение, более 110 проектов направлено на объекты спорта, отремонтировано более 60 сельских домов культуры, отремонтировано и построено почти 60 памятников и обелисков, 120 проектов направлено на благоустройство территорий поселений, сообщил губернатор.