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ОНК просит Москалькову инициировать пересмотр приказа о нормах питания больных в СИЗО

Общество
27 июня, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Правозащитники обеспокоены положениями документа, которые позволяют заменять одни продукты другими с учетом их энергетической ценности

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой помочь добиться изменения приказа о нормах питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, содержащихся в учреждениях ФСИН. Правозащитники обеспокоены положениями документа, которые позволяют заменять одни продукты другими с учетом их энергетической ценности, сообщил ТАСС ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Он утверждает, что больные диабетом заключенные следственных изоляторов не получают предусмотренного специальной диетой мяса, поскольку ведомственный приказ дает такую возможность. Члены столичной ОНК обратили внимание на этот вопрос, так как получили "жалобу от заключенного одного из московских СИЗО, больного диабетом, который заявил, что почти год не получает положенного ему по медицинским показаниям мяса", пояснил Мельников.

"В ходе проверки выяснилось, что ведомственный приказ 2016 года предусматривает возможность замены полагающихся больным диабетом ежедневно 20 граммов мяса 300 граммами творога", - сказал собеседник агентства. По его словам, администрация СИЗО не отрицает замену мяса в рационе, "ссылаясь на нормативный акт".

"Мы полагаем, что данная проблема может касаться не только одного из столичных СИЗО, приказ ведь обязателен для всех. В связи с этим члены комиссии направили письмо уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой инициировать пересмотр данного приказа с целью исключения замены мяса творогом", - проинформировал Мельников.

Он рассказал, что ОНК консультировалась с тюремными врачами и что те считают замену мяса творогом неадекватной для больных диабетом.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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